查馬克‧法拉屋樂、楊祐寧、朱軒洋角逐視帝。（資料照）

命理師黃逢逸以姓名學角度分析預測準金鐘視帝們的得獎機率。（黃逢逸提供）

第57屆電視金鐘獎頒獎典禮倒數計時，今年戲劇節目男主角獎入圍者多達6位，有金鐘入圍常客温昇豪、模仿天王郭子乾，還有雙料入圍戲劇節目、迷你劇集男主角獎的楊祐寧、歌仔戲天王小生陳亞蘭、已故素人演員查馬克‧法拉屋樂以及潛力新秀朱軒洋。本報特邀請知名命理老師黃逢逸，從姓名學角度分析6位風格迥異的入圍者流年運勢、得獎機率，預測金鐘視帝可能獎落誰家。

黃逢逸指出，綜合6位入圍者今年的運勢分數高低以及處於上升或下降軌道，他預測，以《茶金》入圍男主角獎的郭子乾得獎機率最高，基本分數就高達90分！其次是同樣以《茶金》入圍呈現「網內互打」局面的温昇豪；不過黃逢逸直言，影響得獎結果的最大變數，是以《斯卡羅》入圍的查馬克‧法拉屋樂，已於去年8月因淋巴癌過世的他，可能是得獎機率最高的郭子乾最大競爭對手！

一生致力推廣排灣族文化的查馬克，以素人之姿在公視史詩劇《斯卡羅》劇中飾演十八社大股頭「卓杞篤」，當初導演曹瑞原只見了一面就覺得他眼神有天生領袖的靈魂，心中再也沒有別人，三顧茅廬後才讓他答應參與演出，果然查馬克沈穩又極富感情與生命力的演出，令觀眾印象深刻，連評審團主委陳慧玲都說「他在整部戲是給一個沉穩的力量」。黃逢逸分析，如果本屆評審團給獎是為了達到某種政治或社會性目的，或評審有此傾向，那麼查馬克的得獎機率就會大加分，很可能會得獎。

黃逢逸分析，郭子乾今年的流年運勢，官運高達90分，這是對應所謂工作運，加上虎年，他名字中的「子」又能加10分，「加總起來就是100了！是所有入圍者中運勢分數最高者」。出道35年的郭子乾，在《茶金》與温昇豪飆戲，飾演台灣茶葉大王「吉桑」，綜藝主持、模仿天王形象鮮明的他，一度擔心自己演戲會讓觀眾出戲，但他為戲苦學客語，以收放自如、內斂細膩的演技，精準詮釋茶金時代的開創者，經歷大起大落，以及跟女兒連俞涵之間的互動，感動觀眾也感動了他自己。

温昇豪過去一直是金鐘獎入圍常客、也堪稱「好戲磁鐵」，2019年以《我們與惡的距離》拿下首座金鐘獎男配角獎，今年以《茶金》再度角逐視帝，他留著鬍渣、穿上吊帶褲、充滿故事的眼神，精準完美的顛沛流離的失憶戰俘「KK」，讓觀眾一秒入戲。黃逢逸分析，温昇豪的流年運勢同樣有「90分」高分，但「昇」對虎年的他來說是減分，造成工作運有點辛苦，「可能減5分，剩85分」。

至於以女扮男裝演出《嘉慶君遊臺灣》一舉入圍男主角獎、在台灣演藝史寫下紀錄的陳亞蘭，黃逢逸從她的本名陳欣湉分析，「帝運99分，如日中天，但反而高處不勝寒，下半年的流年運勢正準備往下掉，欣遇到虎年也是扣分。本來雖然帝運接近100分，但欣減10分，下半年運勢較差又減10分，所以整體分數約80分，可能會是雷聲大雨點小的結果」。

出道超過20年的楊祐寧，時隔10年再度入圍金鐘獎就是雙響砲，一舉入圍兩項男主角獎，除了以《華燈初上》中成熟又散發迷人魅力的刑警「成哥」問鼎視帝，另以《良辰吉時》角逐迷你劇集視帝，可說演技大爆發。黃逢逸分析，楊祐寧今年的流年分數本來是偏低、處於下降軌道，但「祐」對虎年來說，代表張口就有得吃，所以工作運大大加分，尤其角色有所突破、令觀眾耳目一新就容易被看到，加上《華燈初上》戲紅有話題，因此會入圍，但他這角色應該不比《茶金》兩個男主角的角色穩和吃香。

年僅23歲的朱軒洋，可說是近年入圍機率超高新生代演員，2020年就以《下半場》入圍台北電影獎最佳新演員及最佳男配角，去年也以《天橋上的魔術師》入圍金鐘獎男配角，今年又以《逆局》中的滿腔熱血的菜鳥警官入圍男主角，擠下同劇的周渝民，他更以《黑的教育》入圍金馬獎男配角；不過他行事特異獨行，因腳傷神隱3個月，加上原經紀公司主動宣布解約，一度被瘋傳退出演藝圈，黃逢逸分析，他今年流年運勢分數只有30分，處在下降軌道，會入圍就是因為演出讓人跌破眼鏡、與一般傳統認知有落差、讓人耳目一新的角色，他本名朱廷典的「廷」，在老虎年會導致工作運虎頭蛇尾，所以又會小扣分。