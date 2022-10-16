中共「二十大」16日上午在北京人民大會堂開幕正式開幕，中共總書記習近平發表政治報告時提及實現建軍一百年奮鬥目標，開創國防和軍隊現代化部分指出，將全面加強人民軍隊黨的建設，確保槍桿子永遠聽黨指揮，並健全貫徹軍委主席負責制體制機制；建強人民軍隊黨的組織體系，推進政治整訓常態化制度化，持之以恆正風肅紀反腐。

習近平表示，必須貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，加快軍事理論現代化、軍隊組織形態現代化、軍事人員現代化、武器裝備現代化，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力，有效履行新時代人民軍隊使命任務。

此外還要全面加強練兵備戰、創新軍事戰略指導、發展人民戰爭戰略戰術，打造強大戰略威懾力量體系，增加新域新質作戰力量比重，深入推進實戰化軍事訓練。

同時還須全面加強軍事治理，實施國防科技和武器裝備重大工程、建強新型軍事人才培養體系，加強依法治軍機制建設和戰略規劃，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力等。