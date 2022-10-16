台中市第四選區市議員候選人蔡怡萱，昨天晚上在豐原圳寮里福德宮廟埕舉辦「怡起童樂‧熱情萱讚了！」活動，吸引親子前往參加同樂。（蔡怡萱競選總部提供）

台中市第四選區市議員候選人蔡怡萱，昨天晚上在豐原圳寮里福德宮廟埕舉辦「怡起童樂‧熱情萱讚了！」活動；蔡怡萱開出競許選支票表示，她若當選會向市政府爭取將豐后地區的閒置空間加予利用，除提供親子活動場域外，並藉此帶動地方經濟與觀光發展。

年底選戰進入倒數！蔡怡萱指出，她在地方上舉辦「怡起童樂」親子活動，場場都吸引許多父母與阿公、阿嬤帶著小朋友前往共襄盛舉；常常活動結束後，仍意猶未盡，紛紛前來表示肯定與感謝之意，也向她建議希望將來當選後，能夠在地方上多舉辦相關親子活動。

蔡怡萱表示，每次看到地方民眾都很踴躍報名參加活動，讓她感覺豐后地區確實缺乏活動，尤其是國際化、指標性、延續性的大型活動，因此她保證如若當選，將會向市政府爭取多在豐后地區舉辦活動；尤其像「宜蘭童玩節」一樣的「豐后童玩節」大型活動，讓孩子的童年，增加更多親子互動。

蔡怡萱強調，目前在豐后地區還有許多閒置空間，如葫蘆墩公園、綠空廊道、后里花博節場地等，都是舉辦大型活動的好場域；若能好好加予利用，必能帶動豐后經濟與觀光發展，進一步吸引年輕人返鄉，安心成家立業共同為家鄉打拼。