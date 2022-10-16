民進黨籍苗栗縣議員劉順松有意爭取連任，但今年8月不幸病逝，其子劉治竑獲民進黨徵召參選，但劉治竑今年4月涉酒駕案件，前天14日發監執行，苗栗縣選舉委員會依法將撤銷候選人資格，民進黨苗栗縣黨部16日也指出，將撤除劉治竑提名，同時開除黨籍。

縣議員劉順松原本要爭取苗縣議員第4選區連任，但因感染新冠肺炎住院，後來病情加重於今年8月30日病逝，其子劉治竑長年擔任議員特助，跟隨劉順松耕耘地方，在支持者勸進後，趕在9月2日登記截止日的最後一天登記參選，宣示要繼承父志。

沒想到劉治竑今年4月因為酒駕發生車禍事故，被判刑5個月、得易科罰金，但檢方查出他是第3度酒駕，因此不得易科罰金，並在14日發監執行。

民進黨苗栗縣黨部主委李貴富表示，劉治竑在獲得民進黨徵召前，並未告知有犯下酒駕情事，縣黨部14日才接獲劉治竑通知，對於劉治竑個人行為感到遺憾，黨內對酒駕零容忍，將撤除其提名並開除黨籍。

苗栗縣縣選委會指出，《公職人員選舉罷免法》第26條規定，「判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢」不得登記為候選人，選委會也是14日才接到通知，雖劉治竑審定符合候選人資格，但將開會再報請中選會審定，撤銷劉的資格。

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