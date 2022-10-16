林耕仁（左）今天上午參加東區市議員候選人陳清智（右）選競選總部成立大會，力薦具有科技業背景，對於科學園區事務和東區各項市政發展都非常嫻熟的暖男科技人陳清智。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長候選人林耕仁16日酸說，昨晚參加民眾黨候選人高虹安造勢活動的，有很多是來自別縣市的民眾，而他今天下午辦的香山大團結活動則都是在地支持他的鄉親，且新北市長侯友宜也將前來與他一同到竹蓮寺參香祈福，力挺正藍唯一候選人。

林耕仁今天上午參加東區市議員候選人陳清智選競選總部成立大會，林耕仁表示，陳清智擔任國民黨新竹市黨部副主委、新竹市卓越青工總會長，推動地方事務和服務不遺餘力，尤其具有科技業背景，對於科學園區事務和東區各項市政發展都非常嫻熟，絕對有能力為東區市民爭取權益，希望東區市民全力支持硬頸、堅持對的事的陳清智。

林耕仁說，上周議會總質詢他已承諾，上任市長後要立即徹查新竹市民詬病的新竹棒球場、將軍村修復、站前廣場綠美化工程3大弊端，「讓一切公開透明」，還給市民及基層公務員1個公道，重新找回市民對市政府的信心，所以一定要支持能為市民做好監督的陳清智，一起為市府預算最有效的推動。

針對高虹安昨晚的造勢大會，林耕仁今天下午也要舉辦造勢活動，是否有拚場壓力？林耕仁表示，沒有所謂的拚場的壓力，他酸說，昨天參加高虹安的活動，有很多是來自別縣市的民眾，而他今天下午辦的香山大團結活動，來的全部是相信林耕仁，能和大家拚出新幸福的新竹市鄉親及好朋友，他歡迎所有新竹市民下午一起來參加。