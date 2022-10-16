國民黨新竹市長候選人林耕仁16日酸說，昨晚參加民眾黨候選人高虹安造勢活動的，有很多是來自別縣市的民眾，而他今天下午辦的香山大團結活動則都是在地支持他的鄉親，且新北市長侯友宜也將前來與他一同到竹蓮寺參香祈福，力挺正藍唯一候選人。
林耕仁今天上午參加東區市議員候選人陳清智選競選總部成立大會，林耕仁表示，陳清智擔任國民黨新竹市黨部副主委、新竹市卓越青工總會長，推動地方事務和服務不遺餘力，尤其具有科技業背景，對於科學園區事務和東區各項市政發展都非常嫻熟，絕對有能力為東區市民爭取權益，希望東區市民全力支持硬頸、堅持對的事的陳清智。
林耕仁說，上周議會總質詢他已承諾，上任市長後要立即徹查新竹市民詬病的新竹棒球場、將軍村修復、站前廣場綠美化工程3大弊端，「讓一切公開透明」，還給市民及基層公務員1個公道，重新找回市民對市政府的信心，所以一定要支持能為市民做好監督的陳清智，一起為市府預算最有效的推動。
針對高虹安昨晚的造勢大會，林耕仁今天下午也要舉辦造勢活動，是否有拚場壓力？林耕仁表示，沒有所謂的拚場的壓力，他酸說，昨天參加高虹安的活動，有很多是來自別縣市的民眾，而他今天下午辦的香山大團結活動，來的全部是相信林耕仁，能和大家拚出新幸福的新竹市鄉親及好朋友，他歡迎所有新竹市民下午一起來參加。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。