受尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，北台灣降雨劇烈，新北市新店區有民眾發現碧潭風景區的座位區已被暴漲溪水淹沒，人行道全消失，僅剩1個ㄑ字形座位區；據了解尼莎颱風中午最接近台灣，下午逐漸遠離，明（17）轉為中颱，雨勢、風勢將會更驚人，各地須嚴防超大豪雨。

臉書「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」分享照片，當地碧潭的河堤邊原本是人行道與座位區，如今因溪水暴漲，整個路面只剩下一處「ㄑ字形座位區」，其餘部分全被滾滾溪流覆蓋，現場還有2名清潔員在整理環境，不讓垃圾流入水中，網友留言「新店雨城果然名符其實」、「這是我們平常散步的那條路嗎」、「座位區就是行水區的一部分，是人限制了它」、「那邊都是行水區，是向老天爺借用而已」、「翡翠水庫預防性洩洪，標高水位172m昨晚168.2m，目前167m」。

新北市新店區有民眾發現碧潭風景區的座位區已被水淹沒，人行道全部消失，剩下1個ㄑ字形座位區。（翻攝自臉書「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」）

新北市新店區有民眾發現碧潭風景區的座位區已被水淹沒，人行道全部消失，剩下1個ㄑ字形座位區。（翻攝自臉書「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」）

氣象局表示尼莎颱風中心目前在鵝鑾鼻南方海面，向西轉西南西移動，其暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅，雖然只是發布海上颱風警報，但隨著未來東北季風增強，颱風強度上有稍增強，且暴風圈亦有稍擴大的趨勢，風雨對陸地影響須特別留意。