24歲馬來西亞女大生命案，檢察官預計下午2時在板橋殯儀館解剖遺體，釐清死者生前是否服用藥物等疑點。警方表示，案發第一時間蔡女仰躺在單人床上，衣著完整，屋內冷氣持續啟動，蔡女穿著短袖，目視手臂並無掙扎、拉扯瘀傷，而臉部已出現屍斑，初判陳男至少伴屍3小時。

蔡女的家屬15日下午到現場招魂，檢警現場勘驗時，蔡女仰躺在床上，衣著完整，臉部以下蓋有1條薄被，屋內冷氣並未關閉，1台電風定向吹往腹部以下，初判陳男行凶後，將蔡女調整好姿勢蓋好被子，

陳男服用大量成藥，經洗胃後救回一命，現已轉往普通病房，仍須醫師決定出院時間，檢察官諭令，陳出院後直送地檢署偵訊，現由警方戒護當中。

目前全案仍有疑點，因為蔡女全身只有頸部有勒痕，包括身體、四肢都無任何外傷，如果是謀殺，死者定會掙扎抵抗，雙方身上應有其他的瘀傷、抓傷，如果是弄暈蔡女再行凶，包括命場現場及陳男的住處，也都沒有發現酒瓶及藥物。

因蔡女臉上出現屍斑，檢警推測陳男行凶後有調整蔡女姿勢，至少伴屍3個小時後才離去，同棟2樓5戶均為銘傳學生，眾人都表示12日晚到13日早上，都沒有聽到任何爭吵或打鬥的聲音，其中1人還表示12日晚7時有遇到死者，當時對方沒有任何異狀。

檢警預計下午2時進行解剖，預計將採集胃部殘留物進行化驗，釐清生前是否服用藥物，相驗屍體報告數日出爐。另外，陳嫌持有的2支手機、蔡女的3支手機、1台平板電腦，刑大科偵隊已完成陳男的2支手機數位採證，剩下蔡女的1支手機、1台平板仍在還原當中。