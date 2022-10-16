蓋男包內的毒品海洛因以及針筒、玻璃球吸食器等相關用具。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄51歲蓋姓男子日前凌晨開車載友人時，遇上警方路檢，警方發現蓋男開霧燈提醒他將燈關閉，卻發現他神情非常緊張，於是察覺有異將他攔停，果不其然，在蓋男身上的肩背包發現0.5克海洛因1包、針筒等用具，蓋男見藏毒暴露，向警方辯稱沒有吸只是「試用｣，當場被警依現行犯逮捕送辦，同車友人則依規定送尿採檢。

三民二分局民族派出所員警15日凌晨執行路檢時，在九如一路與昌平路口，見一輛灰色自小客車因開霧燈，於是上前先提醒駕駛蓋男將霧燈關閉，但此時蓋男卻神情緊張，員警驚覺有異將他攔停。

員警此時請蓋男以及乘客24歲楊姓男子下車，確認2人身分時，又看見蓋男眼神四處閃躲，談話間也口齒不清，並不停護著背在身上的肩背包，於是員警立即用手電筒照蓋男肩背包時，發現包內竟有注射針筒1支，並發現針筒內有使用的毒品殘渣，以及毒品吸食器玻璃球1顆、0.5克海洛因1包，蓋男辯稱是「試用品」拿還是用一下，員警立即以現行犯逮捕。

同車的楊男則向員警表示，否認毒品與他有關，並稱只是最近要搬家，才會與蓋男出門，並直呼「好倒楣！｣，但警方對於此說法存疑，依規定對楊男驗尿，再依送驗結果依法究辦。

據了解，當時蓋男租車載著楊男外出，疑未熟悉車輛操作，誤觸開啟霧燈，又誤入路檢路段，雙重因素下暴露身分遭到警方查獲，全案依《毒品危害防制條例》移送法辦外，對於蓋男非遇雨、霧時開霧燈，也依《道路交通管理處罰條例》第42條規定開罰新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。

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