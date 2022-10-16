台中81歲老翁晚間騎乘電動代步車出門散心，不慎騎到20公里遠的烏日，幸經警方協助順利返家。（烏日警提供／潘虹恩台中傳真）

台中市太平區81歲劉姓老翁日前晚間騎乘電動代步車外出欲兜風散心，未料騎錯方向來到烏日，又遇代步車沒電拋錨於超商前，台中市烏日警分局三合派出所獲報，到場帶劉翁返所休息，幸劉翁口中不斷默念地址，成功聯絡家屬；烏日警分局遇民眾，多注意家中長輩動態。

據了解，81歲劉翁日前欲兜風散心，獨自騎乘電動代步車外出，不料卻騎錯方向，一路騎到20公里遠外的烏日高鐵特區，電動代步車甚至沒電拋錨於超商前，令劉翁不知所措，幸遇民眾熱心協助報案。

烏日警分局三和派出所日前晚間9時接獲報案，稱有1名老爺爺因電動代步車沒電停在超商前，神情緊張，疑似迷路找不到家。員警到場將劉翁帶返所休息，並安撫其不安情緒，劉翁口中默默念出「大勇街XXX號」的地址，機智員警透過劉翁口中念的地址，聯繫他所分局尋找家屬，恰巧劉翁家屬也欲報案失蹤人口，順利聯繫上其女兒。

劉翁家屬表示，劉翁經常1人騎乘電動代步車出門，但不知道這次怎麼會騎到20公里這麼遠的距離，幸好員警協助安全返家及熱心民眾報案，頻頻表達感謝。

烏日警分局呼籲，民眾家中如有長者應多加注意動態，盡可能在旁照顧，否則長輩獨自騎乘電動代步車外出，也會增加危險；另，為防止長輩走失，可向台中市政府社會局申請愛心手鍊或在身上衣物繡上聯絡電話或配戴防走失手錶等科技產品，如不慎走失即可迅速找到家屬。