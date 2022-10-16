先前疫情讓新竹縣政府暫停開放各級學校戶外場地及運動設備，隨著校園疫苗覆蓋率提升，考量民眾有休閒運動需求，目前全縣100多所中小學戶外場地全面開放，教育局也請校方落實環境清潔，做好防疫。但因疫情仍未結束，室內空間則暫不開放。另外，目前全縣5到17歲學生第1劑施打率均超過85％、第2劑施打率也都超過60％。

因應校園疫苗覆蓋率提昇，考量民眾運動休閒的需求，新竹縣各級學校即日起全面開放戶外操場、運動設備包括籃球場、網球場、棒球場、單槓等。開放時間由各校公告於大門、相關出入口或是學校網站上，縣長楊文科歡迎鄉親多多利用，並提醒入校運動民眾應留意社交距離，落實個人自主健康管理。

基於整體防疫安全，縣府教育局已請各校落實校園環境清潔消毒，相關戶外操場和設施由學校及學生優先使用，除了有工程施工的學校之外，其餘時段全縣100多所國中小學全面開放給民眾運動休閒，室內場域及場館仍暫不開放。

教育局提醒，民眾從事運動時得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩。若為辦理活動或比賽租借學校場地，應先於1周前提送活動防疫計畫，獲學校防疫小組同意後才能辦理，租借人在室內場地使用完畢後需進行環境清消。另外，請民眾不要進入學校行政及教學區域及室內場所，校園飲水機也全面暫停使用，以減少民眾接觸感染風險。

根據衛生局統計，截至10月11日，新竹縣5歲至11歲學童第1劑新冠疫苗的施打率為85.6％，12歲至17歲學生第1劑疫苗施打率為94.7％。至於第2劑施打率，5歲至11歲為60.3％，12至17歲為87.4％。