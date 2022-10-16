中華羽球隊在世界羽聯BWF第三級的賽事持續展現實力，繼雪梨國際挑戰賽、保加利亞未來系列賽後，於澳洲本迪戈國際挑戰賽再度包辦5個項目所有金牌。

澳洲本迪戈國際挑戰賽中華隊共8組人馬晉級到決賽，其中女雙、男單及男雙都是隊內好手的「網內互打」，女雙李佳馨／鄧淳薰19比21、22比20、21比14取勝張淨惠／楊景惇，男單林俊易21比19、22比20擊退土銀隊友蘇力揚，林俊易22連勝、本季第4冠到手；大會最後進行的男雙，張課琦／柏禮維21比15、14比21、22比20力退雙胞胎兄弟組合李芳任／李芳至。

張課琦本站包辦兩座冠軍，混雙他與搭擋李芷蓁，以16比21、21比18、21比17重挫大會第3種子的日本組合仁平澄也／朝倉南美（音譯）。

女單宋碩芸在雪梨國際賽奪冠、終結個人3年冠軍荒後，也一舉打出信心，這一站再闖女單決賽，並以21比19、21比15擊敗越南阮翠玲，個人連兩站賽事奪冠。