國民黨桃園市長候選人張善政經中選會公布持有財產，遭網稱他在中壢有1.1萬坪土地，經澄清實際僅4坪，並將提告側翼。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天受訪表示，不曉得他要告什麼。他也說，好奇張善政提名時間跟在中壢買房很接近，可能是預謀好的，要對在地資深幹部好好說明。

張善政經中選會會公布持有財產中，有臉書粉絲專頁稱張善政在中壢有1.1萬坪土地，不過張善政澄清，土地是購屋時所有持分地，實際僅有4坪土地，認為是民進黨刻意誤導，將對造謠者提告。

鄭運鵬說，不曉得張善政要提告什麼，反而是過去張善政稱自己跟桃園市長鄭文燦是妖魔鬼怪，也不會想要提告。而張善政自稱土地公，自我感覺良好，這次財產申報，有人說他是土地公，結果到底要告誰也搞不懂，那也不是自己講的。

鄭運鵬又說，比較好奇的資料裡中壢的房產跟張善政被提名的時候很接近，土地、房子不會突然就下單，可能是預謀好的，朱立倫跟他要對這些國民黨在地資深幹部要好好說明一下，當初是怎麼隱瞞提名過程。

張善政5月18日被國民黨提名參選桃園市長。根據中選會資料，張善政6月21日登記持有中壢公寓。