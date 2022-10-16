油價連二降，中油宣布自明（17）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升26.7元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收4.6元及5.9元。

中油表示，受石油輸出國組織及盟國（OPEC＋）決議自11月起每日減產200萬桶及俄烏戰事仍趨緊繃等因素影響，導致國際油價上漲。依浮動油價調整公式計算漲幅為1.77％，國內油價原應每公升各調漲4.3元及5.7元。

惟部分亞幣貶值相對較重，換算亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）汽、柴油稅前最低價較前周低，為維持價格低於前述國家，國內汽、柴油可調零售價亦低於前周，汽、柴油各吸收4.4元及5.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.6元及5.9元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.3元及0.2元。