中共中央總書記習近平今日於北京人民大會堂做二十大報告。涉台部分，習近平口頭並未提及「九二共識」，令人意外，但根據完整的書面報告，內容仍有九二共識。

完整的書面二十大報告當中提及，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業。

報告續指，「和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。報告說，「我們堅持一個中國原則和九二共識，在此基礎上，推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。我們堅持團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，共同把握歷史大勢，堅守民族大義，堅定反獨促統。

報告還說，兩岸同胞血脈相連，是血濃於水的一家人。我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合

報告強調，「台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！」