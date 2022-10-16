外界關心國民黨在桃園何時再辦大型造勢，桃園市長候選人張善政表示，22號在北桃園本來就有一場造勢，現在正在積極規畫。對於前高雄市長韓國瑜何時合體，張善政說，絕對會在最適當時間邀請，請大家拭目以待。

因總統大選時，張善政是韓國瑜副手，對於韓國瑜穿雲箭何時會射，格外引發關注？張善政說，絕對會邀請韓國瑜在最適當的時間來，請大家拭目以待。

至於日前藍營在南桃園造勢被視為相當成功、團結藍營士氣。張善政說，22號在北桃園就有一場造勢，正在積極規畫。立委萬美玲則說，22號在桃園市陽明運動公園，有一場北區的造勢。目前為止自動自發打電話來問的民眾已經非常非常多，大家迫不及待都要到這場造勢來挺善良，挺張善政。萬美玲說，目前為止選情穩定成長、微幅領先中，桃園要翻轉是大家共同想法。

另經中選會公布財產後，遭質疑中壢1筆土地達1.1萬平方米，張善政受訪說，是搬來桃園置產，實際持分僅有4坪。但民進黨刻意僅表達1.1萬坪，沒有說明持分，是相當惡劣選舉方式，呼籲大家要讓惡質選舉政黨下架。