國民黨高雄市長候選人柯志恩16日在中廣董事長趙少康陪同下到一德早市勞工花市掃街拜票，對於高雄陳市長陳其邁15日喊出再給他4年要超越台北一事，柯志恩狠酸，人口量先贏過台中比較務實，並批評目前執政黨非常「落漆」，蔡英文總統來幫陳其邁站台不一定加分。

柯志恩表示，他覺得陳其邁喊出要超越台北的論述講得太快，話不要講那麼多，這2年下來，高雄年輕人離開了4萬多人，先不要想雙北，應該先把人口量贏過台中比較務實。

對於陳其邁後援總會總會長蘇有諒喊出陳其邁要衝破百萬票，柯志恩認為，後援會長本來就會這樣喊，她的後援會長也說要趕過陳其邁，所以大家就各自喊自己的口號，但她比較不能理解的是陳其邁一方面要把選戰打冷，另一方面又要衝破百萬票，這個邏輯完全不通。

陳其邁逐漸開啟選戰模式，蔡英文也將於22日南下高雄為陳其邁站台，柯志恩表示，蔡英文已經在桃園、新北、台中站台非常多次，大家都知道民進黨向來非常會選舉，但目前執政黨非常「落漆」，蔡英文來幫陳其邁站台不一定加分。他們運用財力及資源讓大家站出來，根本無法反應支持度。

對於前民進黨立委林國慶批評綠營背離民意，趙少康表示，林國慶的說法已經是共識，照理講政黨輪替後應該做得更好，但民進黨竟然做得更差，各種分贓、派系利益，根本沒有把國家放在眼裡。