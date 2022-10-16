高雄市一名67歲失智陳姓婦人於日前離家未歸，家屬報案協尋，未料，她的先生66歲曾姓男子日前出外尋找時發生車禍，送醫不治。警方於10月15日在典寶溪發現一具浮屍，隨即通知家屬前往認屍，因屍體臉部浮腫，家屬無法確認，已報請檢察官司法相驗，並做DNA確認。
家屬在陳姓婦人失蹤後，在各社群臉書貼文，請民眾幫忙尋找。她的先生曾姓男子也於10月3日報案，但在日前出外尋找時發生自摔車禍，加上又於曾男後事的頭七找到一具浮屍，令家屬無法接受。
楠梓警分局除依規定受理並完成筆錄製作外，立即啟動通報及緊急協尋機制及程序，通報各警察機關協尋，展開查尋作為，詳細調查失蹤人之身分背景、交往對象及可能去向。
警消於10月15日下午透過空拍機尋找，在典寶溪發現與失蹤婦人身分特徵相符之浮屍，隨即通知家屬前往認屍，因屍體臉部浮腫家屬無法確認，已報請檢察官司法相驗並進一步做DNA確認。
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