尼莎颱風為桃園市復興山區帶來豪雨，當地下巴陵往爺亨道路約200百公尺處，在今天上午11時許發生坍方，目前人車無法通行，公路總局第一區養護工程處目前已派員搶修當中。另外，台7線北橫公路49.7K大曼路段在9月因豪大雨引發坍方，雖已經搶通，即日起至18日中午預防性封路以確保安全。

公路總局第一區養護工程處指出，氣象局預測山區從16日至18日降雨雨勢可觀，預估累積雨量將超過超過200毫米，台7線北橫公路49.7K大曼路段為地質敏感脆弱路段，該處在9月因豪大雨引發坍方雖然都已經搶通並辦理邊坡整治作業中，但受熱帶低氣壓環流降雨影響仍有落石情形發生，為保障用路人通行安全，即日起至10月18日中午12時止，針對台7線47-50K大曼路段實施預警性封路，並於評估安全無虞後再開放通行，另外也特別呼籲用路人，山區大雨易發生坍方、落石，路況難以掌握，請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備。