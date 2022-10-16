新竹市政府力推6處「銀髮健身俱樂部」，其中陽明交通大學銀髮健身俱樂部於14日正式開幕後，全市6處據點已全數啟用，市府表示，65歲以上長者於今年11月11日前來據點運動，還有機會抽5000元禮券，歡迎爺爺奶奶踴躍報名，一起增肌保健康。

代理市長陳章賢表示，依據內政部調查2021年國人平均壽命為80.9歲，竹市平均壽命則更高為81.9歲，為非6都縣市最高，是全國「長壽城市」典範。

他說，銀髮健身俱樂部提供長輩完整的體能訓練課程，包含有氧運動、阻力訓練、柔軟度訓練及平衡訓練，讓長輩以健身方式鍛鍊身體，增加心肺功能，延緩失能及健康老化，盼透過廣設銀髮健身俱樂部，吹起高齡運動風，與長輩一起「增肌保健康」。

陳章賢說，市府自2020年起與民間團體，盤點公有閒置或社區低度使用空間，積極向中央爭取經費、布建銀髮健身俱樂部，並獲得議會支持、市府自籌補助每據點13萬，協助各俱樂部購置運動設備，截至目前，共服務約6700人次，並已分別在東、北、香山區完成6處，達到3區全布建目標。

衛生局長吳欣席指，依據世界衛生組織建議，65歲以上高齡人口每周應累計至少150分鐘中等運動，另建議每周3次促進平衡及防跌運動。

竹市銀髮健身俱樂部分別於北區樂齡學習中心、東區億安診所、幸福學苑、陽交大光復及博愛校區，以及香山區東香市民活動中心，每個據點都各具特色，打造屬於長者獨一無二的運動課程。

此外，為鼓勵長者參加銀髮健身俱樂部，市府也特別辦理「運動竹健康，獎金送夠夠」抽獎活動，只要於今年11月11日前至竹市6處「銀髮健身俱樂部」運動，每運動1次即可領取抽獎券1張，運動越多次領取越多張，歡迎爺爺奶奶把握機會，踴躍參加銀髮健身俱樂部，作伙增肌保健康。