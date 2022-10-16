台中市推動綠色運具，今年9月至今共獲交通部核定補助86輛電動公車，加上先前已核定的車輛，全市電動公車數將達408輛，超前完成今年度電動公車290輛目標。交通局長葉昭甫說，打造綠色運輸是全球目標，電動公車總量翻倍，為綠色運輸環境再跨一大步。

交通局指出，市長盧秀燕上任以來，市府團隊努力推動「藍天白雲行動計畫」，且配合中央「2030市區公車全面電動化政策」，到今年9月底，已有240輛電動公車上路服務，電動公車除行駛市區，也擴大到清水、沙鹿及大甲等海線地區。

葉昭甫強調，台中9月至今再獲中央核定補助的中鹿客運45路、99路、105路及525路線共33輛電動公車及統聯客運、中台灣客運、中鹿客運、巨業交通及台中客運共53輛，共計再獲核定86輛，加上先前已核定的車輛數，電動公車總數將達到408輛。

葉昭甫表示，台中市全力推動公車電動化政策，除可降低空氣汙染，進而提升服務品質外，同時要求市區客運業者導入先進駕駛輔助系統（ADAS），如簡明管理資訊呈現、建構駕駛行為分析及整合場站用電管理等，選用先進運輸安全科技系統，可控管駕駛行車行為和習慣、車輛設備狀況監控及整合分析各項電力使用情形，逐步提升市區公車乘車品質，營造良好大眾運輸服務。

交通局補充，台中市規畫電動公車的車頭及車尾塗裝為「白底綠閃電」圖案，增加電動公車辨識度，加強民眾搭乘大眾運輸意願，並以行經重點行政區、學校、醫院及運輸節點的市區客運路線為首要汰換目標，擴大使用族群，鼓勵市民多搭乘電動公車。