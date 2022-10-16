蔡培慧暫時放下選舉行程參加埔里馬拉松，挑戰12公里完賽，跟暨大學生一起秀出證書。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

清晨6點，埔里鎮長廖志城、立委馬文君等人鳴笛後，4200多名跑友從福興溫泉起跑。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

蔡培慧在距終點最後1公里處設置補給站，提供現煎的菜頭粿。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

2022Puli Power 埔里山城派對馬拉松首度核准跑上國道6號，16日清晨6時鳴槍起跑，受尼莎颱風外圍環流影響下雨，仍不減4200多名跑友的熱情，其中民進黨籍南投縣長候選人蔡培慧也挑戰12公里，沿路不少跑友找她合照，她說：「下點雨，氣溫更涼爽，跑起來很舒服，沿途山嵐雲霧繚繞，相信很多人會愛上南投。」

埔里山城馬拉松近2年受疫情影響，第5、6屆活動取消，2022第7屆賽事「七勢回歸」，規劃全新路跑路線，起、終點改至埔里福興溫泉區，規劃42公里全馬、21公里半馬、12公里挑戰組及3.5公里親子組，其中12公里以上跑友能跑上國道6號。

清晨6點，埔里鎮長廖志城、立委馬文君等人鳴笛後，4200多名跑友從福興溫泉起跑，沿途補給站提供埔里米粉、茭白筍、百香果、紹興香腸等農特產品，為選手補充體力。蔡培慧競選團隊也在距終點最後1公里處設置補給站，提供現煎的菜頭粿，涼涼的天氣吃暖暖的菜頭粿美味又溫暖。

廖志城指出，埔里山城馬拉松以優美風光、豐富農特產補給站等特色深獲跑友喜愛，有跑友特地將馬拉松生涯重要紀錄留給這次賽事，滿400、300、200、100馬的共計11人，大會特別為他們設計製作彩帶留念。