李玖哲昨在高流開唱。（音岄iNmusic提供）

李玖哲昨在高流開唱。（音岄iNmusic提供）

李玖哲的「今天星期幾」演唱會繼上月在北流開唱叫好又叫座，昨（15日）移師高雄流行音樂中心舉行，同樣吸引滿場觀眾欣賞。此次南下，距離他2003年參與麻吉在高雄的第一場簽唱會相隔約20年，昨終於在港都舉辦個人第一次演唱會，粉絲大喊終於等到他，李玖哲也回憶起第一場簽唱會，台上麻吉比台下粉絲多，尷尬卻又深刻的經驗，昨看到台下滿滿的歌迷朋友，感動直呼「謝謝你們願意等那麼久」。

為了滿足南部粉絲期待，李玖哲不僅稍微更動曲目，為粉絲安排驚喜，且嘉賓更為演唱會帶來一波高潮，陳漢典嘻哈魂上身，不忘模仿麻吉大哥，江宏傑更是跌破大家眼鏡，饒舌一出帥翻全場，而姚元浩也不負重望，把練習了2個多月的成果獻給高雄粉絲。最好笑的是，歌曲間奏正當陳漢典solo舞蹈時，姚元浩從口袋拿出乒乓球拍，下一秒竟和江宏傑在台上打起乒乓球，讓現場粉絲爆笑連連。

4個人在台上尬聊時，提及原本姚元浩一直堅持要唱慢歌，但其他人認為4人私下情同「麻吉」，不唱〈麻吉〉要唱什麼，姚元浩說：「明明李玖哲是情歌王子，所以應該要唱慢歌，結果唱麻吉，饒舌耶，很困難，害我打球也練、化妝也練、錄節目也練，為了怕突槌，我還特別設計了一段台上打乒乓，大家笑完應該就不會記得我們饒舌了。」而原本讓大家最擔心的江宏傑，在演出前2天4人相約排練時，才意外發現原來江宏傑饒舌起來有模有樣，完全大變身，江宏傑不慍不火地說：「我是一上舞台就會嗨的人。」其他3人連忙笑說要把手機拿出來錄影當證據。

為了這次演出，3人事前瞞著李玖哲偷偷健身，直到昨晚演出才在台上脫掉衣服展現肌肉量，李玖哲仔細一看發現竟是「肌肉上衣」，直接笑翻在台上，4個大男孩在台上玩到不想下台，直接開起高流KTV小包廂，由李玖哲作為導唱，讓姚元浩和江宏傑完成在台上唱〈最後的那一天〉願望，下台前江宏傑更送出4人簽名的兵乓球，讓現場歌迷開心不已。原來為歡樂氣氛讓向來感性的李玖哲不再淚灑舞台，沒想到尾聲前看到台下坐著從2003年就一直支持他的歌迷，終於還是忍不住流下感謝的眼淚。