民進黨立委何欣純致贈好彩頭給施志昌，預祝他高票當選連任。（施志昌競選部提供）

蔡其昌與施志昌溪北聯合競選總部成立，雖然今天下雨天，仍有超過500位鄉親到場力挺！（施志昌競選部提供）

民進黨台中市長候選人蔡其昌及市議員候選人施志昌溪北聯合競總今天成立，蔡其昌回到自己立委選區為海線鄉親發聲！蔡其昌說，海線鐵路高架化不做，山海線交通串連沒規畫；施志昌指出，海線基礎設施發展落後，甲安埔沒有國民運動中心等。市府強調，台中海線一直以來都是台中市重要發展區域，鐵路計畫亦積極配合中央推動。

蔡其昌與施志昌溪北聯合競選總部成立，台中市議員謝志忠、市議員候選人蔡雅玲情義相挺擔任主持人；立法委員何欣純、資深媒體人許維智等，特到大甲溪北為蔡其昌與施志昌讚聲，雖然今天下雨天，仍有超過500位鄉親到場力挺！

蔡其昌表示，他選了五屆立委，選票從四成多選到六成多，蔡其昌肯做、會做，海線的鄉親最知道。他進入市府會推動更多政策讓海線能真正發展起來！為了解決青年家庭生活壓力大，他提出營養午餐免費；老人健保補助不會少，1000元的敬老愛心卡更好用。

蔡其昌批評海線四年來都沒有大建設，海線高架化停擺，山海線沒有串連，海線繼續邊緣化！他當選市長一定用最快的速度推動海線高架化，並且，用輕軌將大甲、外埔與后里串連。這次要選最了解海線的蔡其昌當市長，困難都能逐步解決。

施志昌指出，溪北是台中的糧倉，許多知名企業也在溪北設廠，但四年來大甲日南、溪北都沒有真正的建設，甚至還被當成苗栗的一部分。都市計畫將甲安埔大部分畫為農業區，也限制了甲安埔發展；他就要求市府，如果甲安埔被畫為農業區，應該要有更多的資源投入，但市府到現在只是走走形式虛應故事。

市府表示，針對山海環線雙軌高架化可行性計畫，在市長盧秀燕上任後，皆維持林前市長時期方案、經費未變動，總經費約714.02億元，中央補助441.06億元、地方負擔272.96億元；已依交通部審查意見提送修正報告5次，敦請中央加速審查並儘速核定，以利交通部可立即啟動綜合規畫作業。

市府強調，海線重要道路，包括溫寮溪旁聯絡道於今年1月正式動工，完工後將大幅降低大甲、外埔地區塞車情形；海線地區的另一條重要聯外道路，中科西南向聯外道路也已於2019年9月動工，預計今年底前完工。濱海橋啟動改建工程，已於今年9月完工，讓海線居民通行更為安全。