苗栗縣長候選人鍾東錦16日舉辦造橋競選總部成立大會。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長候選人鍾東錦16日舉辦造橋競選總部成立大會，鍾東錦表示，為了照顧縣內65歲以上長輩，研擬每年3節共3000元敬老禮金，只要當選後一定馬上透過縣務會議與18鄉鎮市長共同商議「入法」，並以最快的速度發放，讓生活在苗栗的長輩更有榮譽感和榮耀感。

活動現場雖然下著細雨，但仍吸引上千民眾到場參加，苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議員廖秀紅、造橋鄉長黃天貴、造橋鄉競選總部主任委員張雙旺以及多名鄉長、鄉代表以及里長候選人也都到場為鍾東錦站台。

鍾東錦指出，針對造橋鄉近期的主要建設，將加速在原來造橋收費站南側的鄉道苗14線，設置完整型交流道，同時配合交流道設置，把苗14線由雙向車道拓寬為雙向4車道，完成之後，進出造橋可大幅減少出入時間，更具便利性、觀光發展也可大幅提升，加上竹南和頭份的外溢效應，造橋鄉的發展將是「指日可待」。

此外，造橋鄉有山、有海、更有南瓜、西瓜等農特產品，搭配海線鐵道驛站，未來也將會把造橋鄉營造為山海故鄉或南瓜花園，營造獨特的城鄉風貌、塑造觀光魅力特色。

鍾東錦話鋒一轉，痛批民進黨執政，2年多來的防疫政策荒腔走板，光是一個疫苗採購價格竟然要封存30年，企圖掩蓋甚麼？「這個才叫真正的黑」，而新竹市棒球場只是修繕，標案原本是3億元，最後總共花了12億元，沒想到一啟用，剛完工的設備竟是危機四伏，還導致職業棒球選手受傷，職業生涯可能因此中斷，如今無人聞問，但只要有人仗義執言，民進黨就透過側翼、網軍甚至司法進行圍剿。

鍾東錦指出，還記得去年舉辦100場公投說明會，帶領鄉親反萊豬，主要原因就是含有萊克多巴胺的肉品進口，將可能殘害子孫，其實民進黨在野期間，也是堅持反對萊牛進口，但執政之後為了政黨利益，竟可以出賣國人健康，這種政黨應該令人唾棄。

鍾東錦也不忘幫忙推廣在地產業，強調造橋鄉也有養牛和養豬等酪農畜牧場，提醒鄉親，平常選購肉品，可以挑選苗栗在地肉品，不但兼具口味、口感和新鮮度，更能確保自己和下一代的健康。

鍾東錦表示，自從參選以來自己也被民進黨以各種手段罵的體無完膚，但他完全不會懼怕，相信只要秉持公平、正義的原則，最後一定會獲得民意的認同。