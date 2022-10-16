嚇死人！台中1名網友發現一處騎樓上方「掛著5名幼童」，近看原來是童裝店的假人模特兒，該假人搭配全套衣服，還穿鞋子，乍看之下就像真人，原PO笑說「老闆：我都配好了，很好看」；其他網友說「攤位怎麼算？我要把我女兒寄放兩個鐘頭」、「我以為我來到了台南美術館」。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」分享照片，一處道路的騎樓天花板處，有多名幼童人形衣架，每個假模特兒都穿上整套衣服，連鞋子都有，讓民眾從遠處看像是一個個真人被掛在上方，一共有5人，照片曝光成為其他網友笑料，原PO也笑說「老闆：我都配好了很好看」，還附上不少的笑臉表情。

台中1名網友發現一處騎樓上方「掛著5名幼童」，近看原來是童裝商店的假人模特兒，該假人搭配好全套衣服，還穿上鞋子，乍看之下就像真人。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

台中1名網友發現一處騎樓上方「掛著5名幼童」，近看原來是童裝商店的假人模特兒，該假人搭配好全套衣服，還穿上鞋子，乍看之下就像真人。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友留言「真的經過會嚇到，可以不要穿鞋子比較不會恐怖」、「特報:某某路驚見五具無頭屍體吊掛騎樓天花板」、「老闆攤位怎麼算？我要把我女兒寄放兩個鐘頭」、「原來是買衣服的啊，我以為我來到了台南美術館」、「傳說中的晴天娃娃宅」、「高雄鳳山有間店也這樣吊呢」、「掛上去不可怕，可怕的是晚上以為不會動，卻突然動給你看，那就很有事了」、「這晚上自己一個，不會嚇死嗎」、「老人家看到，回頭馬上去收驚了」。