選戰倒數，國民黨新竹市長候選人林耕仁上周強打正藍軍招牌，還合體「最強母雞」台北市長盧秀燕，但盧隔天卻和民眾黨新竹市長候選人高虹安「手牽手」，遭民進黨台中市長候選人蔡其昌嗆「吃碗內看碗外」。對此，盧秀燕16日反嗆蔡其昌想太多，只要有優質候選人都要互相幫忙，並重申選舉上她支持林耕仁，時間許可不排除二度前往新竹助選。

國民黨台中市長盧秀燕（右二），16日發揮母雞帶小雞精神，北上與國民黨台北女性議員參選人徐巧芯（左一）、鍾沛君（左二）、游淑慧（左三）、柳采葳（右一）一同包水餃談選舉甘苦，並祝福四人包當選。（陳俊吉攝）

盧秀燕台中選情穩定，近日她也前往各地替黨籍縣市長候選人站台，今日清晨選擇北上為徐巧芯、鍾沛君、游淑慧、柳采葳等4名台北市議員候選人助陣，主打「女力牌」，誓言要當「最佳政壇女煮餃」。

被問到合體高虹安是否引發黨內同胞林耕仁抗議，盧秀燕表示，她沒聽到林耕仁的反應，但要明確對外表態，新竹選舉自己就是支持林耕仁，這毋庸置疑。全台還有許多同志需要幫忙，會以沒去過的優先，時間許可不排除二度前往新竹。

國民黨台中市長盧秀燕（右二），16日發揮母雞帶小雞精神，北上與國民黨台北女性議員參選人徐巧芯（左一）、鍾沛君（左二）、游淑慧（左三）、柳采葳（右一）一同包水餃談選舉甘苦，並祝福四人包當選。（陳俊吉攝）

至於蔡其昌批評她「吃碗內看碗外」，還酸說如果無心台中市政，就趕快去拚正副總統。盧秀燕反嗆蔡其昌想太多，台灣選舉要好大家都要好，只要有優質候選人都要幫忙，她自己在9次大選中就有很多好友來相挺，或在台中市政上有過協助，大家都應該互相幫忙。