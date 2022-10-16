新竹縣長候選人楊文科關西聯合競選服務處16日成立，楊文科（左）感謝鄉親不畏風雨到場支持。（楊文科團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣長候選人楊文科、關西鎮長候選人劉德樑關西聯合競選服務處16日上午成立，儘管下雨仍澆不熄支持者的熱情。楊文科也細數縣府近年對關西的建設以及規畫，並允諾「未來福利只會多不會少」，請鄉親持續支持他。定居關西的知名演員李立群也低調現身，支持楊文科連任。

楊文科感性的說，4年前他競選縣長，當時沒有人認識他，但他在關西鎮的得票率卻是贏過所有當時的候選人，他4年來努力的做，他相信這次得票率一定會更高。楊文科表示，他和劉德樑都是說到做到的人，關西鎮有交流道，而外環道的建設計畫已經在進行都市計畫變更，等到完成後、爭取經費，就會立即規畫、施工。

關西選區的召集人劉文禎也表示，在縣長努力之下，關西鎮的電桿地下化，使市容更加整潔，牛欄河用地解編，關西發展更好。此外，楊文科也表示，在他上任以後，也立即找水利署，解決牛欄河用地解編問題，讓關西鎮繼續發展繁榮。

楊文科同時也替縣議員徐瑜新、羅仕琦站台，稱讚兩位議員支持縣府施政，關西鎮的需求，他們也會提出，縣府全力配合。楊文科也說，此次縣長選舉共有5人競爭，懇請鄉親支持。呼籲鄉親投給認真做事的候選人，讓國民黨提名的縣長、鎮長、縣議員、里長、代表都全壘打。