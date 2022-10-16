據了解，台電今年9月派員前往英國生質能電廠見習，計畫於明年10月將興達電廠除役的1號機組改為「生質能示範機組」，將以木質顆粒取代燃煤作為燃料。環團表示，木質顆粒為產生與燃煤同等的電量，燃燒過程的碳排超過燃煤，與環保背道而馳，應公平地看待核能與再生能源，才能盡量避免因能源開發破壞原始環境。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，根據2018年《Environmental Research Letters》期刊發表的研究指出，「木顆粒」（wood pellet）的能源密度遠比煤炭來得低，但為了產生同樣的電量，木質顆粒燃燒後產生的二氧化碳會比燃煤更多，且排放二氧化碳後還得44至104年才能吸收同樣噸數的二氧化碳。

「我們完全不知道這個政府是在想什麼」！楊家法說，燃木發電在歐洲引起很大的爭議，台灣現在竟然要開始評估推動砍樹發電，即使樹本在成長的過程中有固碳的作用，但砍樹發電若要碳中和，必須要經過嚴密的計算，也就每砍一顆樹就得種一棵樹，也要等上44年到104年才能做到碳中和，有哪個木質顆粒廠商敢保證只用廢木材來做？

氣候先鋒者聯盟發言人江肇元說，全球各地多個主要國家的能源政策已是同步發展再生能源與核能，以減碳與能源供應穩定為優先考量，公平地看待核能與再生能源，盡量避免因能源開發破壞原始環境，這才是永續發展之道。