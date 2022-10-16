次世代雙價疫苗。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

流感疫苗開打。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣16日新增1025例COVID-19本土案例，分別為520名男性、505名女性，年齡分布在0歲至97歲，12歲以下129名、65歲以上72名，確診者集中在18到64歲青壯年為主，約占70％。

新增1025例分布在竹北市390例、竹東鎮187例、湖口鄉147例、新豐鄉108例、新埔鎮47例、關西鎮42例、芎林鄉31例、橫山鄉16例、寶山鄉27例、北埔鄉16例、峨眉鄉9例、尖石鄉3例、五峰鄉2例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1164人、居家照護列管人數5068人。統計至10月15日，竹縣累計確診人數19萬3059人。

衛生局規畫於10月23日周日上午8時30分至上午12時，由新仁醫院醫護團隊在中興里集會所開設COVID-19疫苗社區接種站，提供18歲以上民眾接種追加劑Moderna次世代雙價疫苗800位名額，目前已開放線上預約。