最近「鬆弛感」一詞在網路上開始流傳，意謂著能夠在別人面前展現真實的自我，不再過分追求完美，或為了形象時刻保持緊繃狀態。運勢命理網站《靈匣網》點名牡羊座、雙子座、射手座的女生最具鬆弛感，不僅生活舒適自在，也能贏得許多人的好感。

【牡羊座】做自己才自在

牡羊女性格外放，在社交場合中幾乎不會出現扭捏的狀態，而且她們注重自己的感受，很少會為了討好別人而委屈自己，也很清楚自己要的是什麽，因此總能堅定自己的目標，忽略外界的雜音。不做作是牡羊女比較明顯的特徵，儘管真實的她們天真得有點冒傻氣，卻特別惹人愛。

【雙子座】自由不受束縛

雙子女不喜歡遵守各種規則，天生帶有反叛精神，但在社交場合中卻不會讓周圍人感覺不自在，因為與生俱來的社交本領，讓她們在為人處世上顯得游刃有餘，不僅能夠很好的呈現自己的優點，也能照顧到周圍人的感受。這是雙子女的一種生存天賦，既能讓自己活得舒服，也能讓別人感到輕鬆自在，讓人不得不愛。

【射手座】不偽裝真性情

射手女非常討厭偽裝自己，而且神經大條的她們並不在乎真實的自己會得到多少差評，對她們來說，別人的評價都是可以忽略的聲音，所以為了贏得別人好感，勉強自己說不想說的話、做不想做的事，簡直就是一種折磨。因為射手女從來不偽裝自己，所以在任何場合中都能收獲一大堆朋友，跟她們在一起真的很自在。