設計師潘怡良與杜汶澤合照。（GIOIA PAN提供）

樂團I Mean Us為GIOIA PAN 2023現場表演多首歌曲。（GIOIA PAN提供）

在演藝圈擁有好人緣的台灣時裝設計師潘怡良，日前於臺北時裝周上以「邂逅未來」為題發表GIOIA PAN 2023春夏系列，此次服裝部份別以三部曲形式進行，秀上特別邀請到港星杜汶澤擔任開場模特，引起現場尖叫聲歡迎，而他大讚台灣時尚產業並表示，「要支持台灣時裝、台灣成衣工業。」而他身上所有穿搭配件也幾乎都出自於台灣這塊土地。除此之外，秀上也特別邀請到入圍金曲最佳樂團的I Mean US負責秀場音樂，同時也於現場演出演唱多首歌曲，搭配秀場燈光效果，帶領秀場觀眾體會未來感。

GIOIA PAN 2023春夏系列「邂逅未來」首部曲科技未來。（GIOIA PAN提供）

GIOIA PAN 2023春夏系列「邂逅未來」首部曲科技未來。（GIOIA PAN提供）

GIOIA PAN 2023春夏系列「邂逅未來」二部曲展望未來。（GIOIA PAN提供）

本次大秀一共發表40套服飾再細分為「科技未來」、「展望未來」以及「領頭未來」等三系列，本季品牌除推出招牌的暗黑風格外，也融入過往較少使用的金屬色、粉色等，在印花方面則融合合RAM PIECE領頭羊當代藝術、客家HAKKA客家色彩藝術以及GIOIA品牌文字印花設計。在首部曲方面，品牌運用高訂時尚搭配多維藝術，在視覺上帶來元宇宙的視覺美感。第二單元「展望未來」品牌演繹以客家文化如藍染、花布等元素，加入具有客家意義的色彩如藍色、紅色、綠色等，再搭配藝人小馬的畫作，呈現客家時尚迎接的未來展望。

GIOIA PAN 2023春夏系列「邂逅未來」三部曲領頭未來。（GIOIA PAN提供）

GIOIA PAN 2023春夏系列「邂逅未來」三部曲領頭未來。（GIOIA PAN提供）

壓軸的「領頭未來」是源自與RAM PIECE領頭羊當代藝術融合，潘怡良將毛線纏繞成搭配品牌文字LOGO，訂製出典藏的Q版領頭羊公仔，把這樣的藝術品運用圖樣藝術巧思注入在服裝設計創作中，立體的刺繡出領頭羊公仔的樣式，用服裝針織工藝穿梭於固像與抽象、現實與虛幻之間，呈現高級定制之內涵。此次發表的時尚大秀融合科技、潮流，多元藝術時代新元素，輔之科技、環保機能性紡織品，一改以往暗黑風格，突破性的運用色彩以粉色、白色、銀色、金色系為主，著重科技環保與質感設計兼容之特性，同時結合新潮藝術的跨界呈現，成就潮流至上的高訂服飾，多元融合的創作表現也實著為時尚界的領頭羊。