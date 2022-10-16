苗栗縣政府在卓蘭鎮老庄溪建置2座全國首創野生動物友善通道跨越橋（石虎橋）。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

影》打造友善石虎橋 597天首見石虎母子用橋穿越老庄溪

苗栗縣政府在卓蘭鎮老庄溪建置2座全國首創野生動物友善通道跨越橋（石虎橋），今年3月首度監測到石虎利用，縣府近日釋出一段影片，總算在石虎橋完工後第597天，首度發現石虎母子通過石虎橋穿越老庄溪，讓縣府農業處又驚又喜，並將影像公布向民眾分享喜訊。

苗栗縣政府農業處指出，大安溪為連結苗栗與台中兩地石虎之重要交流區，在大安溪支流老庄溪下游長達約1公里的水泥護岸，可能會造成石虎棲地切割，增加周邊道路路殺風險。

驚喜! 通道完工597天"首紀錄" 石虎母子萌樣曝光│中視新聞 20221016

因此，縣府2021年建置2座野生動物跨河通道，以連結河岸周邊的棲地，並緩解動物路殺壓力。在通道完工後的第436天，首次監測到石虎從通道上方穿越，而今年8月24日，完工後第597天，記錄到一對石虎母子從通道內部通過，且在往後的數天中連續、頻繁地使用通道來回兩岸。

農業處表示，這是讓人非常振奮的消息，代表石虎橋確實幫助石虎跨河道，除了石虎，包括鼠類、白鼻心等動物也會利用石虎橋通過，未來縣府也會持續為保護石虎與淺山環境持續努力。