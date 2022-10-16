雖然因輕颱逼近而造成現場風雨不斷，但仍聚集約1500名支持者到現場力挺。(黃敬文攝)

民進黨新北市長候選人林佳龍今(16)日早上前往新莊，參加與新北市議員候選人翁震州聯合聯合競總的成立大會，雖然因輕颱逼近而造成現場風雨不斷，但仍聚集約1500名支持者到現場力挺，行政院長蘇貞昌也第5度合體輔選；林佳龍這次提出新莊大翻新的三大旗艦計畫等願景，希望將新莊打造成影視產業的文化重鎮、串聯200萬人口的交通轉運中心以及智慧城市。

林佳龍表示，若要將新莊打造成名副其實的副都心，包括交通建設、產業投資、生活品質要能夠達到直轄市民的水平，因此提出三大旗艦計畫。

他指出，第一項，有鑑於中央將文化部以及國家電影視聽中心設在新莊，未來希望將新莊打造成文化城、影視音的國家文化重鎮，甚至長期再板橋舉辦的歡樂耶誕城，未來也可以移師新莊，更可以擴辦成結合耶誕成、跨年的國際大活動。

林佳龍說，第二項則是交通大翻新，藉由打造一條縱貫線捷運串聯溪北、溪南，讓新莊可以成為公路網、捷運、國道客運以及綠色載具，讓讓新莊未來成為交通的轉運樞紐；第三則是推動都市更新大翻新，將塭仔圳打造成新莊副都心的智慧城市帶動產業發展，老舊危樓也要推動「4年4萬戶、一坪換一坪」，成立都更危老建築整合師，讓政府、民間雙管齊下來進行都市更新。

蘇貞昌致詞時，則批評新北市的社會住宅興建速度太慢；他說，日前到中和社會住宅視察，新的社會住宅1800戶中117億元的預算由中央編列、交通部提供土地，新北市沒有出一分錢一塊地，另外在鶯歌區也是國防部的土地，中央編列17億元蓋了380戶，可惜侯市長都沒出現，讓副市長陳純敬代表。

蘇揆強調，新北人口最多，但社會住宅的數字會說話，現在中央蓋的9000戶社會住宅，新北市政府蓋的6000戶中有3000戶是林口的選手村，目前社宅數中央規劃中興建1萬8千戶，新北提供736戶這是不成比例。

另外，對於蘇揆至今已經5度站台，林佳龍則說，蘇揆是我們新北市的老縣長，很多他栽培過的人，所以特別有感情、支持，其中蘇院長過去栽培過的幾位民意代表，像是立法委員吳秉叡是自己的競選總幹事，張宏陸、蘇巧慧等等，負責我組織、文宣的總幹事。

他表示，這次參選很多的議員，特別翁震州過去是吳秉叡辦公室主任，非常優秀，經過初選很激烈的競爭，今天是兩人的聯合競總的成立，雖然風雨很大、但人多支持者熱情，所以有信心透過聯合競選的模式，選前衝刺獲得最終勝利。