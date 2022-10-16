香港Youtuber「Torres Pit托哥」最近製作「付了天價的學位! 在英國頂級大學畢業工資會有多少?? 值得嗎? | Worth It? Salary of Top University Graduates in the UK」的專題影片，在英國倫敦採訪當地華人留學生，訪問一名擁有火辣身材的女大生，但疑似沒穿胸罩而激凸，掀起一波熱烈討論。

在托哥訪談中，該名女大聲透露自己就讀生物工程學，課程都挺難的，根本沒有時間跑趴玩樂，她還表示未來想要從事研究人員，所以須先取得PhD博士學位，托哥再詢問那目前學費是多少，她直呼「真的很貴」，1年要3.2萬英鎊（約114萬元台幣）。簡短不到一分鐘的訪談，讓這名女大生在網路上爆紅。

而最讓人印象深刻的是，該名女學生的穿著，她戴著棒球帽，身上是性感的粉紅色緊身洋裝，在胸口、腰部有大面積挖洞，除了顯得腰部的曲線，也露出健康膚色的皮膚，看起來青春活潑又火辣。影片曝光後，有網友發現該名女大生的緊身洋裝的底下似乎是真空，胸部也因為未穿胸罩而出現疑似「激凸」，大方的穿衣風格讓網友紛紛大讚「女神」、「又聰明又漂亮」，也有人認為「這就是歐美的風格」、「喝過洋墨水的果然不一樣」，也讓一票網友敲碗該女留學生的真實身分。

女大生似乎沒穿貼身衣物，讓網友看了十分興奮。(圖/Torres Pit托哥 Youtube)

有網友更指出，女留學生就讀的學校「Imperial College倫敦帝國學院 」是標準的「難進難出」。但在英國可是金字塔頂端的學校社交場合你說你是Imperial College學生或校友，其他人反應就是「WOW這人真厲害」，有其他網友點出這所學校需要花很多錢讀，但也不是有錢就能讀，必須要有一定實力才能申請上。