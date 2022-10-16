鏡電視驚傳三董一監閃辭，如今只剩下董事長鄭優及勞工董事廖芳潔撐場，NCC稍早發出新聞稿表示，尚未收到書面變更文件，請鏡電視依法定程序處理，該會將依法辦理，秉公處置。

NCC說明，有關報載辭任之三董一監均非該公司股東，因為根據該會對鏡電視之附款，單一股東持股不得逾資本總額百分之十五，且除交付信託外，其持股超過資本總額百分之五者，不得擔任董監事。

目前NCC尚未收到相關變更書面文件，該公司董監事如有任何異動，應依公司法相關程序完備後，向NCC送件申請營運計畫變更。針對該案，NCC將視情況，請該公司所有股東到會陳述意見。

NCC補充，該會尊重股東會及董事會依法運作，將本於職權監理該公司，並持續追蹤該公司是否依申設許可之附款營運，另外，亦會請當事人補正說明暨進行相關行政調查，對當事人有利不利事項，並將一律注意。而對於鏡電視內部紛擾頻傳，後續如相關爭議進入訴訟階段，NCC亦尊重犯罪偵察程序及司法審查結果，並依法定職權配合處理。

NCC呼籲，鏡電視公司經營團隊，如對公司經營或人事決定有任何意見，建議應當以法定程序處理，而非將內部問題外部化。關於部分媒體影射NCC有洩密疑慮，如有實質證據證明公務員洩密，請相關檢舉人具體提出證據，該會定依法究辦。

NCC強調，作為獨立監理機關，各委員獨立行使職權，並透過委員合議制，以嚴守客觀、中立及專業之立場依法監理，後續並將依法審理鏡電視新聞台相關案件，如於程序中發現有不法情事，亦將依法究辦，並以實際監理作為賡續維護NCC作為監理機關之獨立與公正。