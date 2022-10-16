為落實垃圾減量及資源回收，基隆市環保局規畫，將自明年起執行家戶垃圾破袋稽查。環保局長賴煥紘表示，依現行規畫，前3個月為宣導期，之後若查獲將處以1200元罰款。

賴煥紘表示，基隆市環保局為執行垃圾減量，讓不屬垃圾的東西離開垃圾袋，規畫自明年起執行破袋稽查，讓民眾逐漸養成資源回收的習慣。像餐盒、瓶罐等，常見民眾會隨手丟到垃圾桶裡的垃圾，能夠進到回收體系，而可以回收的廚餘，也應放到廚餘回收桶。

賴煥紘指出，執行破袋稽查初期，可能會給民眾帶來不便，但只要養成垃圾分類的習慣，垃圾減量的目標並不難達成。明年起，一般家戶垃圾將會隨垃圾車稽查，會有1至3個月的宣導期，宣導期過後若民眾仍違反垃圾分類，將依《廢棄物清理法》處以1200元罰款。

目前基隆市環保局自訂垃圾減量的目標為日減20噸，賴煥紘透露，基隆全市有42條垃圾車收運路線，若每日每線的垃圾量可以減少500公斤，就能輕易達到減量目標。

另一方面，環保局目前也正規畫廚餘高速發酵場的興建。賴煥紘表示，若有高速發酵場，則民眾就不需要做生、熟廚餘的分類，但目前基隆仍以回收熟廚餘為主，市府可以將回收的熟廚標售給養豬戶。目前希望引進民間投資廚餘高速發酵場，相關規畫案將於近期公告。

賴煥紘透露，環保局也有更新現有天外天焚化廠設備、增建一座高效能焚化爐的規畫，將交由下任市長進行政策評估。他指出，希望能為基隆打造基隆天外天循環園區，把資源回收場、廚餘場、垃圾、保麗龍甚至環保金爐，都蓋在天外天，讓民眾更能接受紙錢集中焚燒，接下來依「垃圾多元處理2.0」報給環保署爭取經費。

日前在市議會定期會中，議員陳薇仲、王醒之建議以垃圾隨袋徵收達到垃圾減量目標，但環保局評估，若採用雙北市的費率推動垃圾隨袋徵收，可能將動到公務預算補貼。