女星劉品言今年以《華燈初上》一劇而為聲名大噪，長相甜美，個性親合的她時常在社群平台上和粉絲互動，近日，她在IG上更新一篇在法國點餐的影片，流利的法文加上優雅的儀態，吸引上萬網友按讚驚呼：「好像王祖賢。」

劉品言日前因工作關係前往法國，順帶帶媽媽一起旅遊。15日她在IG中寫下「不管什麼時候，永遠對美食充滿熱情，眼睛都在發亮，服務生很紳士但應該也有點傻眼，整桌人的菜幾乎都我點的。」並表示「感謝那晚的晚餐，讓我和太后再訪這間有回憶的餐廳，等你們來台北該我。」還貼心附上影片，只見影片中的劉品言用流利的法文和服務員點餐，即使沒有精心裝扮，但她的談吐和儀態自然而然地散發出名媛的優雅氣質。

影片曝光後，瞬間吸引不少粉絲按讚留言，短短1分多的影片，卻在1日內已有了2萬多人按讚，粉絲們紛紛表示「言言講法文真的好性感」、「這個角度有王祖賢的fu」、「法文點餐，超厲害」、「說的法文好好聽，太厲害了。」

事實上，劉品言在2007時就有前往巴黎留學，隔年因母親身體需要動手術便連忙回台，直到2008年才返回法國繼續留學，具有不俗的法文功力，過去也在社群平台上多次分享在巴黎的回憶與日常。