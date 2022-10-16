現代人生活壓力大，失眠是許多人的共同困擾，且就算睡著了也很淺眠，一個晚上下來反而更累。現在有一種職業「專門哄你睡覺」，一個月薪水高達新台幣8萬元，還有周邊商品，「床經濟」正夯。

綜合大陸媒體報導，一份調查顯示，44%的年輕人（19至25歲）多在凌晨零點過後就寢，有些人甚至越晚越清醒，躺在床上翻來覆去睡不著，長期失眠導致記憶力下降、精神不佳。

由於失眠問題越來越廣泛，「床經濟」興起，其中最典型的就屬「哄睡師」，店家會提供多種服務，文字、語音及各種套餐，價格視時段需求而定，頂級價高達人民幣1萬8000元左右（約新台幣8萬元）。

不過想成為「哄睡師」可沒這麼容易，得經過嚴格的培訓、審核。一名「哄睡師」透露，自己兼職了1年多，一般會以唱歌、說故事等方式助客戶入眠，如果超過 10 分鐘還沒睡著，就要加價續單；萬一遇到奧客，就選擇退單。

除了哄睡，網路上也有不少助眠神器，包括智慧睡眠儀、助眠香薰、睡眠貼等，可見現代人有多睡不著。