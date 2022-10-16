有「最強母雞」之稱的台中市長盧秀燕，16日特地北上合體4名女性國民黨台北市議員候選人，頻頻跨區輔選被認為是在替2024試水溫；同一時間，國民黨台北市長參選人蔣萬安選擇掃街拜票，也被解讀是母雞地位不保。對此，盧秀燕受訪時稱團結力量大，她也說蔡英文總統、副總統賴清德來台中很多次，「不能說總統來，副總統又來，是總統不夠力。」

盧秀燕今日北上輔選，合體徐巧芯、鍾沛君、游淑慧、柳采葳等4名台北市議員候選人助陣，眾人挽起衣袖包起餃子，誓言要當「最佳政壇女煮餃」，還特地將花生入餡，期許年底選舉能「好事花生」。

備料過程中眾人手忙腳亂，盧秀燕便以媽媽之姿講解包水餃的小撇步，笑說自己那年代女性都會烹調，她現在彷彿帶著4個女兒一起下廚。徐巧芯坦言平常都叫外送，柳采葳笑說自己只會煮冷凍水餃，反倒是游淑慧曾上過烹飪教室，做起菜來姿態熟練。

盧秀燕感嘆，女性從政本來就比較辛苦，這也是她特別北上的原因，而政治要有年輕聲音，希望選民給予大力支持，她們當選台灣政治才能改革更好，台北市議會需要年輕、問政有所本的好議員。

媒體問道，是否因蔣萬安輔選不夠力才特別北上，盧秀燕對此表示團結力量大，人多容易做事，很多人幫忙站台就能不斷堆疊上去，像台中蔡英文總統和副總統賴清德就來很多次，「不能說總統來副總統又來，就是總統不夠力，大家就是團結力量大，多人幫忙事情更好。」

幾人也藉機發表政見，柳采葳表示，希望台北能增加友善廁所，男廁也有增加托育空間，游淑慧指出，希望為北市18至28歲年輕人成立儲蓄帳戶，每月存5000元，政府提供優惠利率；政府應直接將40年以上的老宅公開招標、從優選擇，加速都更。

鍾沛君說，盼能爭取女性凍卵補助，她也分享自己去年前往凍卵，才驚覺金錢問題可能使很多人卻步，此政策也不只是為女性，也是為全體國民解決少子化之道。徐巧芯則盼未來能建立兒童國民運動中心，培養兒童從小運動強身體。