尼莎颱風及東北季風共伴效應影響，帶來劇烈降雨，農委會水土保持局中午持續發布土石流警戒，針對桃園市、宜蘭縣部分地區發布紅色土石流警戒，桃園市復興區華陵里大規模崩塌紅色警戒，還有台北市士林區、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣以及宜蘭縣7縣市部分地區土石流黃色警戒。

水土保持局發布土石流紅色警戒15條、黃色警戒54條，還有大規模崩塌紅色警戒1處、大規模崩塌黃色警戒1處。(水土保持局提供)

總計水土保持局發布土石流紅色警戒15條，黃色警戒54條，以及大規模崩塌紅色警戒1處、大規模崩塌黃色警戒1處。

水土保持局表示，土石流紅色警戒區域為宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村，桃園市復興區華陵里、三光里，也就是當地實際降雨大於「土石流警戒基準值」。

黃色土石流警戒包括台北市士林區、宜蘭縣大同鄉、桃園市復興區、基隆市暖暖區、新竹縣尖石鄉、花蓮縣秀林鄉，新北市則包括三芝區、三峽區、瑞芳區、雙溪區、平溪區、汐止區等，意指該地區的預測雨量大於「土石流警戒基準值」。

同時發布大規模崩塌紅色警戒，地點為桃園市復興區華陵里，以及新竹縣尖石鄉秀巒村大規模崩塌黃色警戒，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。

●土石流紅色警戒15條：

共2縣(市)2 鄉(鎮市區)5 村(里)

宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村。

桃園市復興區三光里、華陵里。

●土石流黃色警戒54條：

共7 縣(市) )13 鄉(鎮市區)24 村(里)。

台北市士林區溪山里。

基隆市暖暖區暖東里、碇內里、過港里。

新北市三芝區店子里、圓山里，三峽區金圳里、插角里，雙溪區泰平里，瑞芳區上天里，平溪區南山里、新寮里、十分里，汐止區烘內里、長青里。

桃園市復興區高義里。

新竹縣尖石鄉秀巒村、玉峰村。

宜蘭縣大同鄉茂安村、四季村、寒溪村、復興村。

花蓮縣秀林鄉文蘭村，壽豐鄉池南村。