綠營縣長候選人Kolas Yotaka（左）今不畏風雨，幫黨內花蓮市長候選人謝豪杰（右）站台，大讚對方是暖男，相信花蓮市能在他的帶領下，愈來愈好。（羅亦晽攝）

九合一選舉將至，花蓮市長選情備受關注，此次有國民黨縣議員魏嘉彥及李秋旺、民進黨市民代表謝豪杰、無黨籍扶輪社友蔡志明等4人投入選戰，不過謝今不畏豪大雨，率先成立競選總部，向支持者承諾未來入主市公所，將向中央申請更多資源升級花蓮市，其他3名候選人近日則將啟動競選工作，爭取市民支持。

魏嘉彥表示，近日因議會定期大會開幕，行程較為忙碌，且考量新冠疫情，不希望支持者參加競總成立活動染疫，因此預計在10月底舉辦簡單茶會向選民說明政見；李秋旺本月預計舉辦6場「花蓮一定旺 旺來會」系列座談，與選民面對面，傾聽各界對於花蓮市的發展意見；蔡志明則是透過臉書發表政見，尋求選民支持。

現年35歲的謝豪杰，4年初涉政壇即當選市民代表，服務期間勤走基層，獲不少民眾支持，今年在黨部與支持者鼓勵下，參選市長，是此屆市長選戰最年輕的一位候選人。

謝豪杰今搶先其他3名候選人成立競總，綠營縣長候選人Kolas Yotaka、立委范雲、多位黨籍議員及地方公職候選人，不畏風雨到場站台，曾任花蓮區域立委的駐美大使蕭美琴則跨海還跨海錄製音黨，向選民力薦，現場歡呼聲不斷。

Kolas細數去年與謝豪杰投入公投宣講期間密集接觸的經驗，她說，謝豪杰是暖男，有暖心舉動跟想法，針對民眾陳情案，透過立委、行政系統的協助與執行，沒有宣揚及伸張，反而是一件件地解決問題，且他不僅對花蓮市的政見有結構性優勢，更能透過一雙大眼向眾人傳遞服務的初衷，相信他能讓花蓮市更好。

謝豪杰被現場氣氛感動到哽咽的說，投入市長選戰不是為誰，而是認為花蓮市要改變，自己充滿活力熱情，過去3年多在市代任內沒有讓選民失望，未來當選後，自己絕對不是任何人的市長，而是全體的市長，將爭取更多資源挹注地方，讓花蓮市升級快速，持續往前行。