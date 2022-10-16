以繽紛絢麗印花見長的服裝設計師Daniel Wong於15日應屏東縣政府的邀請前往恆春「半島歌謠祭」舉辦大秀，15位專業模特兒與30位當地素人模特兒漫步在北門百年城牆上，范逸臣高歌重現電影《海島七號》的場景，再加上日本歌姬夏川里美高歌日本與台灣民謠，充滿濃濃的南島風情。

日本歌姬夏川里美身穿Daniel Wong設計的禮服演唱多首台灣與日本歌謠。（Daniel Wong提供）

這場由屏東縣長潘孟安大力促成「半島歌謠祭」，由12日起一連5天，15日晚上的重頭戲由Daniel Wong的「民謠時尚秀」壓軸，長達48公尺長的古城牆變身為伸展台，牆面在彩色投影燈投射Daniel Wong設計的印花圖騰，不僅開放民眾前來看秀，且邀請當地素人穿上華服走秀，包括舞蹈老師KIMIKO、滑板玩家、衝浪高手、調酒師、鼓手等，在當地民眾的熱情參與下，秀場互動熱烈，猶如一場時尚嘉年華。

服裝設計師Daniel Wong在恆春北門古城牆舉辦服裝秀，邀請當地民眾同歡。（Daniel Wong提供）

以《海角七號》走紅的范逸臣身穿Daniel Wong的經典印花襯衫，與在地小朋友開場高歌《野玫瑰》、《國境之南》、《無樂不作》等，重現電影場景，炒熱秀場氣氛，日本民謠歌姬夏川里美也穿上Daniel Wong豔粉紅色的禮服，一口氣演唱《淚光閃閃》、《高山青》等8首台日民謠。

舞蹈老師KIMOKO（舉手者）率領15位專業與30位素人模特兒走秀。（Daniel Wong提供）

Daniel Wong為「半島歌謠祭」打造的新裝以海洋、風、島嶼三個主題勾勒縯紛印花，並以不對稱的手法詮釋自由奔放、不受拘束的時尚品味，呼應「島嶼狂想曲」的主題。

恆春當地衝浪玩家帶著衝浪板走秀。（Daniel Wong提供）

調酒師帶著調酒搖杯為Daniel Wong走秀。（Daniel Wong提供）

當地素人模特兒帶著滑板走秀。（Daniel Wong提供）

Daniel Wong服裝風格以繽紛絢麗的印花見長，充滿南島風情。（Daniel Wong提供）

設計師Daniel Wong走在古城牆上謝幕。（Daniel Wong提供）