以繽紛絢麗印花見長的服裝設計師Daniel Wong於15日應屏東縣政府的邀請前往恆春「半島歌謠祭」舉辦大秀，15位專業模特兒與30位當地素人模特兒漫步在北門百年城牆上，范逸臣高歌重現電影《海島七號》的場景，再加上日本歌姬夏川里美高歌日本與台灣民謠，充滿濃濃的南島風情。

日本歌姬夏川里美身穿Daniel Wong設計的禮服演唱多首台灣與日本歌謠。（Daniel Wong提供）
日本歌姬夏川里美身穿Daniel Wong設計的禮服演唱多首台灣與日本歌謠。（Daniel Wong提供）

這場由屏東縣長潘孟安大力促成「半島歌謠祭」，由12日起一連5天，15日晚上的重頭戲由Daniel Wong的「民謠時尚秀」壓軸，長達48公尺長的古城牆變身為伸展台，牆面在彩色投影燈投射Daniel Wong設計的印花圖騰，不僅開放民眾前來看秀，且邀請當地素人穿上華服走秀，包括舞蹈老師KIMIKO、滑板玩家、衝浪高手、調酒師、鼓手等，在當地民眾的熱情參與下，秀場互動熱烈，猶如一場時尚嘉年華。

服裝設計師Daniel Wong在恆春北門古城牆舉辦服裝秀，邀請當地民眾同歡。（Daniel Wong提供）
服裝設計師Daniel Wong在恆春北門古城牆舉辦服裝秀，邀請當地民眾同歡。（Daniel Wong提供）

以《海角七號》走紅的范逸臣身穿Daniel Wong的經典印花襯衫，與在地小朋友開場高歌《野玫瑰》、《國境之南》、《無樂不作》等，重現電影場景，炒熱秀場氣氛，日本民謠歌姬夏川里美也穿上Daniel Wong豔粉紅色的禮服，一口氣演唱《淚光閃閃》、《高山青》等8首台日民謠。

舞蹈老師KIMOKO（舉手者）率領15位專業與30位素人模特兒走秀。（Daniel Wong提供）
舞蹈老師KIMOKO（舉手者）率領15位專業與30位素人模特兒走秀。（Daniel Wong提供）

Daniel Wong為「半島歌謠祭」打造的新裝以海洋、風、島嶼三個主題勾勒縯紛印花，並以不對稱的手法詮釋自由奔放、不受拘束的時尚品味，呼應「島嶼狂想曲」的主題。

恆春當地衝浪玩家帶著衝浪板走秀。（Daniel Wong提供）
恆春當地衝浪玩家帶著衝浪板走秀。（Daniel Wong提供）
調酒師帶著調酒搖杯為Daniel Wong走秀。（Daniel Wong提供）
調酒師帶著調酒搖杯為Daniel Wong走秀。（Daniel Wong提供）
當地素人模特兒帶著滑板走秀。（Daniel Wong提供）
當地素人模特兒帶著滑板走秀。（Daniel Wong提供）
Daniel Wong服裝風格以繽紛絢麗的印花見長，充滿南島風情。（Daniel Wong提供）
Daniel Wong服裝風格以繽紛絢麗的印花見長，充滿南島風情。（Daniel Wong提供）
設計師Daniel Wong走在古城牆上謝幕。（Daniel Wong提供）
設計師Daniel Wong走在古城牆上謝幕。（Daniel Wong提供）
Daniel Wong服裝風格以繽紛絢麗的印花見長，充滿南島風情。（Daniel Wong提供）
Daniel Wong服裝風格以繽紛絢麗的印花見長，充滿南島風情。（Daniel Wong提供）

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