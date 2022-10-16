10月份日本開放觀光自由行、重啟入境免簽，台灣0+7入境免居隔也上路，重新掀起台日旅遊熱潮。台灣虎航開拓日本新航點，今（16）日迎來桃園-札幌（新千歲）首航，直飛日本人氣旅遊地北海道的新千歲機場，交出載客率逾9成滿的好成績，這也是台灣虎航繼開啟函館、旭川之後，在北海道的第3個航點、於日本的第15個航點，10月底前每周四、周日執飛，10月30日起增為每周二、周四及周日，也讓台灣虎航成為目前台灣飛航日本最多的航空公司。

台灣虎航首航桃園-札幌（新千歲）的首發團在今天上午6點自桃園機場起飛，所有搭乘首航航班的旅客都有紀念品能帶回家，包含台灣虎航精心設計的限定虎將航點紀念徽章、首航明信片各1份，還有由第8季《小小廚神美國版》冠軍Liya所監製、與全家便利商店三方聯名的金飯糰「香腸炒飯飯糰」或「少一杯蛤蜊飯糰」1個，讓所有首航旅客都可以在機上選擇口味享用。

桃園機場候機室現場還安排了親切討喜的虎寶虎妞，讓許多首航旅客爭相拍照留念；而航班抵達日本新千歲機場後，當地人員不僅拉起迎賓布條熱情地喊著歡迎旅客們來到北海道，也贈送小禮物給首航旅客，並舉辦了首航剪綵儀式，吸引北海道當地的媒體前來爭相報導，新千歲機場也為久違的新國際航線首航進行灑水儀式以示歡迎。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，看好即將到來的過年檔期，許多台灣人都想到北海道滑雪度假，希望能到新千歲，因此台灣虎航選擇以新千歲為疫後的首航航點，也是全新的出發。陳漢銘也親自搭乘首航班並開心地說：「日本向來是國人最愛的旅遊目的地，等了兩年多終於等到台日兩國邊境鬆綁，可以再次自在旅行。相信在桃園-札幌(新千歲)的開航後，虎迷造訪北海道可以有新的選擇，更輕鬆安排當地的旅程，享受更豐富的旅遊回憶。」

首航旅客在桃園機場候機室開心拍照留念。（何書青攝）

這次首航，虎航也為所有首航旅客安排了一個小驚喜，就是執飛的B-50025航機，是由陳漢銘今年7月初親赴法國土魯斯空中巴士原廠接回的A320neo新機，全新的機內裝備，且旅客登機時還能聆聽希望兒童合唱團PUZANGALAN錄製的音樂，也讓旅客覺得相當新鮮。

陳漢銘也在新千歲的剪綵儀式中表示：「很高興在此宣布台灣虎航桃園-新千歲航線在今天首航，在全球各行各業被新冠疫情衝擊了超過2年半載，旅遊觀光產業被重擊之後，台灣虎航為亞洲地區的航空市場，率先帶來了曙光及希望。自2015年4月2日，台灣虎航正式插旗日本東京成田成為我們的第一條日本航線，以此為中心，我們便陸續拓展了日本各地，不論是大阪、仙台、沖繩、福岡、小松、函館等等，新千歲也一直是我們積極爭取飛航的路線。」

國土交通省東京航空局新千歲空港事務所次長櫻田薰則在致詞中指出：「疫情期間，台灣虎航依然和疫前一樣，秉持著Safety First 的精神，讓我們覺得很欽佩。在疫情後選擇新千歲作為首航點，是一個非常明智的選擇。台虎是台灣優秀的低成本航空，期待能以其相對優惠的票價，讓北海道及台灣兩地的旅客自由的交流。」

當地人員拉起迎賓布條熱情歡迎旅客來到北海道，並贈送小禮物。（何書青攝）

據我國交通部觀光局資料統計，疫情爆發前，台灣旅客赴日旅遊人數逐年成長，2019年更有近500萬人次造訪；即便在疫情期間，我國的「最愛旅遊地」調查，日本也總是排名首位。位於道央的札幌不僅是北海道最大都市，在日本的魅力城市排行榜中也排名前列，更是多數遊客造訪北海道的第一站，前往道東、道南或道北的交通都非常便利，而現在在虎航開拓札幌新千歲航點後，國人飛往最愛的日本北海道又有更多航點可更彈性地選擇。

桃園-札幌(新千歲)航線開航初期，去程航班編號IT234，每周四及周日上午6點自桃園機場起飛；回程航班編號IT235，每周四及周日上午11點45分自新千歲機場起飛。而自10月30日後，將增為每周3班，分別是周二、週四及周日執飛。