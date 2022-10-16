2022全國家將文化祭今天在嘉義市展演。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

2022全國家將文化祭今天在嘉義市體育場前廣場展演。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

2022全國家將文化祭登場，外國人士體驗家將臉譜彩繪。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

2022全國家將文化祭16日在嘉義市登場，全國12間百年家將館及知名家將館接力展演，並遶境為民眾收驚消災祈福，場面盛大，寫下台灣家將文化紀錄，市長黃敏惠表示，家將是有特色的民俗文化藝術，透過創新與傳承翻轉被汙名化的刻板印象，讓傳統文化延續下去。

黃敏惠市長、議長莊豐安及多位議員、山海鎮堂主蕭湧達、各地家將團為全國家將文化祭開幕，接著12間家將團在市立體育場前廣場接力展演，各顯身手，展現各館的特色家將風格。

黃敏惠表示，嘉義市素有「家將窟」的美譽，感謝山海鎮堂主蕭湧達邀請台灣各地12間百年將館、知名將館來嘉，還有5間是登錄無形文化資產的家將團，透過展演、展覽文物、講座、臉譜體驗等方式，讓大家對將家將文化有進一步認識，翻轉長期以來社會對家將文化的汙名化，更是文化存續與傳承。

黃敏惠說，「越在地、越國際」意即世界各地的在地文化都是獨一無二，值得保留、發揚及探索，家將文化就是能吸引國際目的在地化特色傳統藝術。

下午12間家將團遶境表演，由體育場出發，遊行公明路、和平路到地藏庵、安和路、中山路、光華路、吳鳳北路到城隍廟，沿途為民眾收驚、驅穢及祈福，民眾可收集12間家將團平安符，機會難得。

文化局表示，此次活動還有家將文物展、講座、家將臉譜體驗等，包括家將出軍時裝扮、傳統服飾、手持法器等；民俗專家學者開講，揭開八家將與什家將的神秘面紗；現場也有彩繪臉譜面具體驗、提供服飾拍照打卡。