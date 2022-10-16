台中市府參與韓國釜山國際旅展，專人介紹台中捷運推廣低碳旅遊。（台中市政府提供）

「台中走出去、世界就進來！」釜山國際旅展為韓國南部最大型國際旅展。觀旅局長韓育琪表示，市府以世界最美天空之鏡「高美溼地」、世界最難蓋建築「台中國家歌劇院」、台灣特有夜市文化「逢甲夜市」特色小吃及席捲世界「珍珠奶茶」等為號召，搶攻國際旅遊市場，力薦韓國旅客到訪台中。

韓育琪說，今年共有71個單位參展，包含韓國當地組織，還有台灣、泰國、馬來西亞、越南、中國大陸及非州等國家，規模龐大，作為台灣國境開放後第一場海外旅展，參展具有重要意義。根據資料顯示，來台旅客人次以韓國成長率最高，疫情前釜山與台中國際機場有直航班機，顯示雙方旅客需求熱烈。

韓育琪指出，市府前往釜山參與國際盛事，主動拜會參展單位，包括釜山廣域市府、觀光公社、大邱市府、日本長崎、札幌、名古屋中部機場等單位，期望強化後續交流；另也與駐韓國台北代表部釜山辦事處合作，打造國際交流橋樑提升台中世界能見度，吸引國際旅客到訪，將台中推向國際市場。

觀旅局說，此次參展主打台中的浪漫景點，如高美溼地、台中國家歌劇院，登山踏青景點如大坑登山步道、潭雅神綠園道及夜市美食、珍珠奶茶；並規畫舞台有獎徵答活動，贈送深具台中意象的帆布袋、景點名信片、歌劇院資料夾及台中梨山在地台灣烏龍茶包等，吸引參展旅客目光聚焦。

觀旅局強調，疫情前台中已於國際舞台嶄露頭角，2017入選「全球百大旅遊目的地城市」、2020受KLOOK評選為「全球10大旅遊熱點」第8名，台中擁有豐富旅遊資源，亦具備國際市場接待能力；市府逐步整備國際行銷計畫，盼國境開放後快速迎合市場需求，再創國際觀光高峰。