2022「台灣創新技術博覽會(簡稱創博會)」實體展於本周六圓滿閉幕，共吸引破萬人次產官學研人士及民眾進場參觀，線上展則會續航至10月20日，持續提供國內外發明人及參觀者零時差、零國界的互動洽商平台，讓參展商全面把握國內外洽談商機。

創博會以3專館1區的方式展現「未來科技」、「永續發展」、「創新領航」及「發明競賽」的展覽主題，聚焦於產學研創新技術能量，驅動產業升級轉型，連結國際技術交流。在「創新領航館」中首度展出的半導體專區，展現台灣指標大廠如台積電(2330)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)、瑞昱(2379)等在全球半導體產業中關鍵角色，另也看得到半導體技術的運用，如與「生物科技」結合而研發出的全球首款可用於基因、病毒、細菌及癌細胞等多種檢測對象的檢測產品，只需30分鐘就能得到精準度95%以上的數據，為人類健康帶來最大福祉。

不只有半導體產業完整呈現上中下游供應鏈，智慧顯示產業跨域合作聯盟所規劃的「IDB經濟部工業局智慧顯示生活館」，以「新技術新應用、創造美好生活」為主題，邀請元太(8069)、友達(2409)、群創(3481)及英特盛等顯示器廠商展出應用於醫療、零售、移動及育樂等領域的創新解決方案，以故事情境體驗方式展出讓參觀者能更深入體驗，也透過展會呈現台灣智慧顯示產業技術成果，更期望未來能將技術更廣泛運用於日常生活，為民眾帶來更智慧便捷的生活環境。

「未來科技館」則著重於運動科技及精準健康專區，以共創全齡健康的幸福台灣為主軸，展現智慧運動促進民眾健康的願景，展場內將多項醫療科技帶入客廳、書房及臥房等情境，參觀者很容易就了解醫療科技從醫院走向居家的未來概念。「永續發展館」則扮演展示減碳、綠能技術的重要角色，集合政府各部會相關成果，如工研院透過科研整合，建構氫能產業發展平台，並於沙崙智慧科學城建立首座氫能生產輸儲及應用示範驗證場域，為台灣淨零排放目標邁出關鍵的一大步。

「發明競賽」為本展亮點之一，象徵亞洲發明界最高榮譽的鉑金獎於今日揭曉，今年共有520件作品參賽，涵蓋半導體、光電液晶、資通訊、生技醫藥、機械、生活用品等多種領域，經書面及現場審查兩階段評選，本次共頒發14面鉑金獎、89面金牌獎、92面銀牌獎及115面銅牌獎，共計310件得獎作品。其中學校發明區最大贏家為國立中央大學團隊，榮獲1鉑金獎及7金3銀8銅，共19面獎牌，而國外發明區本屆亦滿載而歸，印尼發明創新促進協會(INNOPA)及泰國國家研究委員會(NRCT)，分別奪下1鉑金獎1金2銀3銅及7金8銀5銅的佳績。厄瓜多參賽團隊更表示此次來台參展除了展示研發成果外，從接觸展會中多元產業發明人的過程中，也激發更多創新想法。創博會已成為全球發明界的重要展覽之一，透過來自國內外20國參展商的作品豐富觀展體驗，也是提供參展商間互動及交流的絕佳平台。

2022「台灣創新技術博覽會」滿滿掌聲中圓滿落幕，下屆將於2023年10月12日至14日於台北世貿1館舉行，持續為發明創新打造最佳展出舞台。