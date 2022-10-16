民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，國民黨台北市議員徐巧芯最近更爆料，聽聞同選區有一名綠營議員候選人，在競總成立大會上差點邀不到陳站台，她預言，當陳團隊連這種錯都會犯下時，這次選舉對他會越來越困難。

徐巧芯昨（15）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，民進黨本來想藉著陳時中的防疫成績，創造一股旋風帶動北部選情，但現在好像沒有其他縣市的民進黨候選人想跟陳合照。

徐巧芯指出，國民黨一直有在做台北市各選區的議員民調，而最近的結果顯示，雖然排名都沒有動，但在松山、信義選區，每名民進黨議員的民調都掉了1.5~2%左右，他們都質疑自己是否表現不好？做錯了什麼嗎？但她認為問題是出在陳時中。

另外，徐巧芯提到，不管關係好壞，市議員競選總部的成立大會，市長候選人都一定要到，否則是一種羞辱，但聽聞松山、信義選區有一名民進黨議員候選人在競選總部成立時差點邀不到陳時中，最後雖已解決，仍引起很大糾紛。

在徐巧芯看來，陳時中的幕僚團隊在安排行程上會出這種錯誤甚至引發內鬥時，這場選舉對陳將越來越困難。