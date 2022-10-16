中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增41,481例新冠肺炎本土個案及60例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。發言人莊人祥表示，今天新增病例數較昨天減少1997例，和上周日同期相比少了2976例，減幅為6.7%，且整周的疫情較上一周少了整週相比下降3.5%，可說已經過了峰頂。

莊人祥表示，上周第41周（10月9日～10月15日）和上上周（10月2日～10月8日）相比，上周一整周的確診數比上上周下降3.5%，他指出，雙十連假前的第40周正好處於峰頂，現在已經過峰頂了，因此連假後確診數開始看到下降，不過他也強調，雖然今天持續下降，但整體疫情仍處在高原期。

今天新增187本土中重症個案、65例死亡。莊人祥表示，重症個案新增一例13歲女性，有異位性皮膚炎，曾接種3劑疫苗，9月23日確診新冠，出現持續未消的全身皮疹，9月28日起間歇性發燒，門診服藥未改善，10月5日到急診檢查發炎指數升高、凝血功能異常，診斷MIS-C，10月6日出院給予給類固醇藥物後病況好轉，已經出院。

國內青少年重症目前累計21例，包括心肌炎1例、肺炎11例、MIS-C11例，共病3例；其中6例死亡。

疫苗部分，昨天6個月到4歲幼兒共4776人接種，莫德納與輝瑞疫苗第一劑接種1922人次、第二劑2854人次，該年齡層第一劑接種41.8% 、第二劑為13.3%。

另外，昨天莫德納次世代疫苗共5萬4737人接種，昨天疫苗共接種7萬2285人次。

指揮中心表示，今日新增之41,481例本土病例，為19,064例男性、22,405例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,887例)，臺中市(5,340例)，高雄市(4,709例)，桃園市(4,216例)，臺北市(4,145例)，臺南市(3,453例)，彰化縣(2,134例)，屏東縣(1,346例)，新竹縣(1,025例)，雲林縣(1,024例)，新竹市(927例)，苗栗縣(871例)，宜蘭縣(807例)，嘉義縣(799例)，南投縣(684例)，基隆市(610例)，花蓮縣(496例)，嘉義市(464例)，臺東縣(241例)，金門縣(157例)，澎湖縣(135例)，連江縣(11例)。

指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為41例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、64例具慢性病史、50例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月13日至10月14日，死亡日期介於10月6日至10月14日。

指揮中心說明，今日新增60例境外移入個案中，為30例男性、30例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自韓國(5例)、中國、泰國及日本(各2例)、義大利、英國、越南及澳大利亞(各1例)移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年9月3日至10月15日。