曾任主播的女星侯佩岑，當年美貌轟動電視圈，因流利口條和端莊氣質，被譽為「台灣第一美女主播」、「甜心主播」，之後轉戰演藝圈，更連周杰倫都被她的魅力所折服。近來天氣轉涼，侯佩岑在IG上傳換季辣照，大衣裡似乎沒穿衣服引起粉絲注意，想不到她竟大方坦承：「今天穿少少，只搭了件外衣」，引起熱議。

侯佩岑(16日)在IG發文表示：「咖啡香～今天穿少少，只搭了件外衣，感受秋冬的氛圍」，隨文附上多張絕美辣照，可見到侯佩岑手拿咖啡，正披著粉色格紋的卡其色大衣遠眺窗外，絕美的下巴線條和美人鎖骨，讓她既有氛圍感又不失女人味，值得注意的是，侯佩岑的大衣內似乎如同她透露的穿的少，讓頸部胸口線條有激裸感，在擺拍時，侯佩岑的手不時擺放胸前，故作沉思的絕美側顏耐看又優雅，也多了一點性感挑逗的意味。

侯佩岑大衣看起來裡面沒穿，引起上千粉絲注意。(圖/侯佩岑 IG)

貼文才曝光1小時就湧入上千粉點讚朝聖，留下寫下：「咖啡再香，也不及妳香」、「好美的側顏假日愉快」、「氛圍感～美！」、「天氣涼涼的時候，咖啡總是特別香」、「少女般的美我愛妳」、「再忙也要跟姐姐喝杯咖啡」、「外套好好看，女神也好美」。

侯佩岑秋冬裝依舊美麗耀眼。(圖/侯佩岑 IG)

侯佩岑不久前也放上略帶秋冬感的辣照，當時她主打休閒風，換上材質有些厚重的休閒素T以及運動短褲，也是超美站在窗邊露出鉛筆長腿，還特寫腳踝處的柔美線條，搭配身後帶著朦朧感的背景，使她天氣轉涼後，衣服不能穿太輕薄，都能成為秋冬時的最辣景色。