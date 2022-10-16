【愛傳媒藺奕專欄】布袋戲的奧斯卡——金掌獎，今年將頒獎典禮移師國立中正紀念堂擴大舉行，比照國內三金（金馬、金鐘、金曲）最高規格紅毯儀式，期待成為台灣影視音頒獎典禮的第四金。

回到故鄉雲林，鐵婦在地方推動文化觀光的成果屢見奇蹟。我這位好鄰居一直是一位拼命、有魔力、有縱深的奇女子，擁有足夠的國際視野和美學體驗，有廣度、充滿變化的想像力，你永遠可以不斷探索下去，一如偶戲。

偶戲的戲劇性敘事節奏有著清晰的節拍，這樣的節拍和音樂設計產生觀影快感，引導出全新的戲劇點。

之於我，偶戲、動漫和武俠電影之間有一個共同點，就是正義的伸張、邪不勝正。比如日本動漫《進擊的巨人》，就有日本昭和年代激進少壯派撥亂反正的影子。

至於電影，所有武俠電影都是政治電影，這一點應該被我們吸取和繼承，武俠強調的俠義和倫理都是直指公平正義。

無論紅毯接待規格或是舞台視覺設計，都有非常高的水準。現場主持甚至雙語，英語透過知名主持人田燕呢的清甜嗓音，將這些得獎背景信息帶往國際，希望為海外觀眾提供一個觀看、進入這些作品的語境，毋須做更多的解讀或闡釋。

雲林身為布袋戲原鄉，電影「素還真」今年在台北電影節獲得最佳動畫片、最佳造型設計等殊榮，已故霹靂大師「八音才子」黃文擇更因此獲得傑出技術獎。

除了資深布袋戲偶師前輩們，此屆的頒獎人還有楊力州導演、知名音樂人林強、時尚名媛王心恬和美國西北木偶中心館長Dmitri等，更增添國際時尚的豐富元素。

我很榮幸親眼見證這一屆歷史性的盛典，並以鐵婦這樣的好鄰居為榮，想著我們曾經熬夜一起看世界盃、倆家人到金山吃辦桌、一起慶生、散步，就覺得友誼是一種最好的照明，並相信我的朋友們都一樣棒，都羽翼豐盈、充滿力量。

大家都會越來越好的。

作者為文學奬得主

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